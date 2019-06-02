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Общество

Реконструкцию перекрёстка улицы Яна Фабрициуса с Гражданской в Пскове выполнят к 2020 году

Масштабную реконструкцию перекрёстка улицы Яна Фабрициуса с улицей Гражданской в Пскове выполнят к ноябрю 2020 года. Соответствующий контракт разыгрывается на сайте госзакупок.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 18 июня. Кто займётся проведением работ станет извесно 24 июня. На реконструкцию перекрёстка будет выделено более 157 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета и областного бюджета в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» на 2019-2020 годы.

Планируется, что подрядчик не только обновит дорожное полотно, но и заменит бордюры, дорожные знаки, нанесёт разметку с использованием холодного пластика, установит новые урны и скамейки.

 

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