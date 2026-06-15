Школьник из Пскова занял третье место на чемпионате «Профессионалы» в Санкт-Петербурге

15:51, 15 июня 2026, ПАИ

Воспитанник детского технопарка «Кванториум Псков» Серафим Греков занял третье место на межрегиональном (итоговом) этапе чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования» среди юниоров. Об этом сообщается в официальном канале Псковской области в мессенджере MAX.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге на базе Академии технического творчества и цифровых технологий. Вместе с представителем Псковской области за победу боролись участники из Москвы и Санкт-Петербурга.

В течение конкурсной недели участникам предстояло выполнить полный цикл ремонта узлов промышленного оборудования — от получения заявки до тестирования и обслуживания техники. Конкурсанты искали неисправности, работали с технической документацией, применяли принципы бережливого производства и использовали специализированные информационные системы. При этом условия соревнований были максимально приближены к работе на реальном производстве.

По словам Серафима Грекова, задания требовали не только технических знаний, но и умения быстро принимать решения. Жюри оценивало каждый этап работы, а баллы начислялись не только за качество ремонта, но и за соблюдение требований охраны труда. Штраф можно было получить даже за оставленную включенной настольную лампу.

В состав делегации Псковской области также вошли наставники технопарка Александр Цветков и Игорь Лубягин.

Всего в чемпионате «Профессионалы» приняли участие более 200 конкурсантов в основной и юниорской категориях.