Завершились «Большие гастроли» Псковского театра драмы в Москве

14:50, 15 июня 2026, ПАИ

С 9 по 14 июня Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина — филиал Национального драматического театра России (Александринского театра) — провел в Москве масштабные отчетные гастроли. Событие, приуроченное к 120-летнему юбилею театра, стало знаковым для него. Нынешний приезд впервые за долгое время представил московским зрителям такую обширную афишу — пять названий, восемь показов на сцене Театра на Таганке, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

Подводя итоги «Больших гастролей» в Москве, художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев отметил: «Гастроли в столице прошли для нас очень удачно. Зритель принимал тепло и заинтересованно, залы были полны — на спектаклях неизменные аншлаги. Выражаю огромную благодарность Росконцерту и программе «Большие гастроли» за возможность привезти в Москву обширную афишу и показать столичному зрителю разнообразие нашей репертуарной палитры. Для Псковского театра драмы эти гастроли стали важным и знаковым событием, и благодаря им мы сделали шаг вперед. Уверен, что московский зритель теперь лучше узнал наш театр — и, судя по аншлагам и отзывам, которые получает театр, не разочарован».

Афиша гастролей 2026 года была призвана продемонстрировать широту репертуарной палитры театра, завоевавшего за последние годы три «Золотые маски» и уверенно утвердившегося в числе ведущих российских коллективов. Зрители увидели спектакли, созданные в сотрудничестве с режиссерами, чьи имена хорошо известны московской публике: Андреем Гончаровым, Никитой Кобелевым, Гульназ Балпеисовой, а также постановки режиссеров из Татарстана Тимура Кулова и Якутии Сергея Потапова.

В программу вошли как свежие работы 2024–2025 годов (для «Битвы жизни», «Каиновой печати» это были первые гастроли), так и спектакли, уже получившие высокое профессиональное признание. Кульминацией гастролей стали показы эпической драмы Никиты Кобелева «Лягушки» — первой в мире постановки романа современного китайского классика, нобелевского лауреата Мо Яня. Спектакль, восьмикратный номинант национальной театральной премии «Золотая маска» (2023), участник престижных международных фестивалей, впервые посетил писатель Мо Янь. После просмотра автор «Лягушек» признался, что был глубоко взволнован. Он поблагодарил труппу и постановочную группу, подчеркнув, что в спектакле удалось выделить наиболее сильные и яркие стороны его романа, и отдельно отметил мастерство артистов: «Актерская игра трогает до глубины сердца».

Гастроли прошли при аншлагах, собрав тысячи зрителей. Публика высоко оценила как уровень труппы, так и смелость режиссерских решений. В отзывах, которыми театр делится по итогам поездки, — восхищение актерским ансамблем и разнообразием репертуара. Столичные зрители называют гастроли «безусловным театральным событием» для Москвы. Подчеркивается, что псковские артисты в каждом спектакле демонстрируют разные грани своего таланта и широту жанрового диапазона: «Особенно нравится наблюдать, как одни и те же актеры в каждом спектакле раскрываются с новых сторон, перевоплощаются и поражают вновь и вновь!»; «Безоговорочно влюблена в труппу Псковского драматического театра. Каждый актер уникальный, шикарный». Отмечают также смелость, оригинальность режиссуры и нетривиальность репертуара: «Теперь же у театра лица не общее выражение. Берут известнейших прозаиков и драматургов, но не самые известные вещи или и вовсе еще не ставившиеся. И ведь выигрывают в длинную».

Напомним, гастроли Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и Театра на Таганке носят обменный характер и организованы ФГБУК «Росконцерт» в рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли».

Псковский театр драмы продолжит сезон на домашней сцене до 26 июля. Следующие гастроли коллектива состоятся осенью.