Международный байк-фестиваль пройдёт в Псковской области

14:31, 15 июня 2026, ПАИ

Юбилейный международный байк-фестиваль BUSTERS FEST V пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе Псковской области с 26 по 28 июня. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии примут участие музыкальные группы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Гостей ждут рок-концерт, конкурсы, развлечения, анимационные и интерактивные зоны, дискотека, а также ярмарка.

«Ветер в лицо, рок в ушах, а в руках — правильные вещи для настоящего пути. Мы рады пригласить всех, кто чувствует свободу, на BUSTERS FEST V — событие, где разрушаются стандарты и стереотипы», — отметили организаторы.