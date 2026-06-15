Волонтёры привели в порядок мемориал детям войны в Бежаницком районе

15:18, 15 июня 2026, ПАИ

Захоронения участников Великой Отечественной войны и памятный знак привели в порядок волонтёры Бежаницкого молодёжного центра «Юность» и корпуса 80-летия Победы. Об этом пишет газета «Сельская новь» со ссылкой на Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества.



Фото: Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества



Фото: Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества



Фото: Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества



Фото: Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества



Фото: Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества









Ребята убрали могилы С. Н. Игнатович, З. Я. Ермоленко и А. Я. Ермоленко, а также мемориал, посвящённый детям, пережившим военное лихолетье.

Подобные акции по уходу за мемориалами проводятся несколько раз в год, являются важной частью патриотического воспитания молодёжи и помогают сохранить историческую память, отметили в газете.