Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Волонтёры привели в порядок мемориал детям войны в Бежаницком районе

Захоронения участников Великой Отечественной войны и памятный знак привели в порядок волонтёры Бежаницкого молодёжного центра «Юность» и корпуса 80-летия Победы. Об этом пишет газета «Сельская новь» со ссылкой на Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества.

  • Захоронения участников Великой Отечественной войны и памятный знак
    Фото: Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества
  • Захоронения участников Великой Отечественной войны и памятный знак
    Фото: Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества
  • Захоронения участников Великой Отечественной войны и памятный знак
    Фото: Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества
  • Захоронения участников Великой Отечественной войны и памятный знак
    Фото: Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества
  • Захоронения участников Великой Отечественной войны и памятный знак
    Фото: Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества

Ребята убрали могилы С. Н. Игнатович, З. Я. Ермоленко и А. Я. Ермоленко, а также мемориал, посвящённый детям, пережившим военное лихолетье.

Подобные акции по уходу за мемориалами проводятся несколько раз в год, являются важной частью патриотического воспитания молодёжи и помогают сохранить историческую память, отметили в газете.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






15 июня 2026

В России планируют расширить перечень исследований в рамках диспансеризации
15 июня 2026

Более девяти тысяч жителей Псковского округа проголосовали за объекты благоустройства
15 июня 2026

Сыровар из Псковской области стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
15 июня 2026

В Великих Луках ЕР контролирует реконструкцию сквера у бывшего кинотеатра «Родина»
15 июня 2026

Спрос на фермерский сыр в Псковской области растёт – эксперт
15 июня 2026

Почему россияне стали чаще платить наличными, объяснили эксперты
15 июня 2026

Сыровар из Псковской области рассказала о роли названия продукции в торговле
15 июня 2026

В Себежском районе умер педагог, отработавший в системе образования более 15 лет
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...