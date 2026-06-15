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Общество

С 2027 года страховую пенсию будут оформлять без заявления

Страховую пенсию по старости в России планируется назначать автоматически с 1 января 2027 года. Соответствующий проект подготовил Минтруд России и разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Как сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, новый механизм позволит гражданам получать пенсию без подачи заявления. После возникновения права на страховую пенсию Социальный фонд сможет назначать выплаты автоматически на основании имеющихся данных.

В настоящее время для оформления пенсии необходимо самостоятельно обращаться в Социальный фонд, МФЦ или подавать заявление через портал «Госуслуги». По словам парламентария, это может создавать дополнительные сложности для граждан, которые не всегда знают о необходимости подачи документов или пропускают установленные сроки.

Предполагается, что для назначения пенсии будут использоваться сведения, уже имеющиеся в цифровых системах Социального фонда, включая данные о возрасте, трудовом стаже и пенсионных коэффициентах. Гражданину останется проверить информацию и при необходимости предоставить дополнительные сведения.

Беззаявительный порядок уже применяется при назначении отдельных видов пенсий, в том числе по инвалидности и по случаю потери кормильца для детей до 18 лет. Теперь этот механизм планируется распространить и на страховые пенсии по старости для всех граждан.

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