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Экономика

На Псков приходится 6% вакансий в стартапах в СЗФО

6% от общего числа вакансий с упоминанием стартапа в названии или в тексте, открытых в январе-мае текущего года в Северо-Западном федеральном округе (без учёта Санкт-Петербурга), приходится на Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе исследований HeadHunter.

По данным опроса, в ближайшие несколько лет каждый пятый российский специалист планирует организовать собственный бизнес, в отдалённой перспективе – ещё 30%. Поэтому отмечен рост числа предложений о работе, в тексте которых встречается слово «стартап» или его вариации. С января по май текущего года в регионах СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) число таких вакансий по сравнению с прошлым годом выросло на 21%, а за последние четыре года – почти в два раза.

На Северо-Западе начинающие предприниматели чаще выбирают отрасль информационных технологий, системной интеграции и интернета (33%), финансовый сектор (19%) и индустрию гостеприимства (15%). На четвёртой по популярности строке оказалась розничная торговля (9%).

Большая часть вакансий в стартапах адресована специалистам в информационных технологиях и интернете (38%), продажах (34%), банковском секторе (16%). 12% работодателей ищут топ-менеджеров. Наиболее востребованы программисты, разработчики, менеджеры по продажам, руководители подразделений, дизайнеры, проектные менеджеры, стажеры.

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