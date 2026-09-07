Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Единую систему оплаты труда врачей разработают в России к концу 2026 года

К концу 2026 года в России планируют разработать унифицированную систему оплаты труда для медицинских работников, пишут «Ведомости».

Фото: ПАИ

Основная цель нововведения – сокращение межрегиональных различий в уровне заработных плат, сообщил 7 сентября председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

Согласно предлагаемым подходам, базовая часть (оклад) должна составлять не менее половины от общей зарплаты без учёта компенсаций. Остальные 50 % будут формироваться за счёт стимулирующих выплат, в том числе премий.

Внедрение новой системы намечено на 2027 год. Работа над едиными принципами оплаты велась на протяжении нескольких лет, однако запуск отложили из-за необходимости увеличить стимулирующие надбавки медикам в период пандемии.

Как сообщалось ранее, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Псковской области в январе – июне 2026 года составила 68 519 рублей, что на 12 % превышает уровень аналогичного периода 2025 года. Реальная заработная плата выросла на 5,2 %.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 сентября 2026

Первокурсники ПсковГУ проходят адаптационную неделю
07 сентября 2026

Соцфонд упростил процедуру получения санаторных путёвок для участников СВО
07 сентября 2026

Древнее динозавров: окаменелый пень возрастом в сотни миллионов лет нашли в Псковской области
07 сентября 2026

Челябинск готовится к встрече мощей святителя Спиридона Тримифунтского
07 сентября 2026

Магнитная буря уровня G1 накроет Псков 9 сентября
07 сентября 2026

Избирательные бюллетени печатают в Псковской области
07 сентября 2026

В школе Дедовичского района провели урок памяти, посвящённый трагедии в Беслане
07 сентября 2026

Подготовку к студенческой «Вахте Памяти» начали в Дновском районе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...