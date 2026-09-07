Единую систему оплаты труда врачей разработают в России к концу 2026 года

08:30, 07 сентября 2026, ПАИ

К концу 2026 года в России планируют разработать унифицированную систему оплаты труда для медицинских работников, пишут «Ведомости».

Основная цель нововведения – сокращение межрегиональных различий в уровне заработных плат, сообщил 7 сентября председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

Согласно предлагаемым подходам, базовая часть (оклад) должна составлять не менее половины от общей зарплаты без учёта компенсаций. Остальные 50 % будут формироваться за счёт стимулирующих выплат, в том числе премий.

Внедрение новой системы намечено на 2027 год. Работа над едиными принципами оплаты велась на протяжении нескольких лет, однако запуск отложили из-за необходимости увеличить стимулирующие надбавки медикам в период пандемии.

Как сообщалось ранее, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Псковской области в январе – июне 2026 года составила 68 519 рублей, что на 12 % превышает уровень аналогичного периода 2025 года. Реальная заработная плата выросла на 5,2 %.