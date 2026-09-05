ПсковГУ приглашает проверить знания по финансовой грамотности

14:00, 05 сентября 2026, ПАИ

Принять участие в юбилейном V Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности приглашают жителей региона в ПсковГУ. Университет вновь станет региональной площадкой для масштабного интеллектуального состязания, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Участников ждут индивидуальные задания по финансовой грамотности. По итогам лучшие войдут в сборную области, которая представит регион в финале. Стать частью мероприятия могут мужчины от 64 лет и женщины от 59 лет, имеющие статус пенсионера (иметь при себе удостоверение пенсионера или справку обязательно).

Чемпионат проведут 2 октября в 10:00 на улице Льва Толстого, 4. Подробности можно прочесть по ссылке: https://fingram.rea.ru/chempionat, а пройти регистрацию здесь: https://forms.yandex.ru/u/6a75a3b01f1eb52d2c2b5535/

Цель проекта – помочь старшему поколению увереннее ориентироваться в современном финансовом мире, защитить себя от мошенников и грамотно распоряжаться накоплениями. Инициатива проводится в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года при поддержке Министерства финансов РФ.

Ранее сообщались, что итоги приёмной кампании – 2026 подвели в ПсковГУ.