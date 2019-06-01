Объединённая команда курсантов из Пскова и Рязани завоевала «бронзу» на чемпионате вузов ФСИН по мини-футболу

16:12, 03 июня 2019, ПАИ

Объединённая команда псковских и рязанских курсантов завоевала «бронзу» на чемпионате среди вузов ФСИН России по мини-футболу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Первое место по итогам турнира заняла принимающая сторона - сборная Пермского института ФСИН России, второе место - у Воронежского института ФСИН России.

Награды победителям и призерам вручили начальник Пермского института ФСИН России Сергей Никитюк, врио начальника ГУФИСН России по Пермскому краю Игорь Суворов и президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов. Сергей Никитюк поблагодарил участников «за праздник футбола, который продемонстрировали команды на пермской земле», и пожелал дальнейших спортивных достижений.

В состав команды Академии ФСИН России входили псковские курсанты Дмитрий Самойлов и Никита Щербаков, который был ее капитаном.