Ремонт водопропускных труб начался на трассе Новгород – Псков

10:26, 04 июня 2019, ПАИ

В Псковском районе на федеральной трассе Р-56 Новгород - Сольцы - Порхов – Псков специалисты ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приступили к капитальному ремонту водопропускных труб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В рамках заключенного государственного контракта на автодороге Р-56 капитально отремонтируют девять водопропускных труб на километре 202, 05+201, 205+826, 206, 211, 212, 218, 219 и 220. Дорожники разберут старый асфальт, устройство основания водопропускных труб, смонтируют конструкции труб, оборудуют устройство входного и выходного оголовка труб, укрепят откосы насыпи автомобильной дороги.

Работы начнутся 4 июня на 221-м километре. В период капитального ремонта на участках автодороги будет вводиться реверсивное движение со светофорным регулированием и ограничение скорости до 40 километров в час.

В середине июня водопропускные трубы также планируется отремонтировать на трассе M-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвией.

Генеральным подрядчиком выступает ООО «Автомобильные дороги Пскова». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.