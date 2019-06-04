Посадочную площадку ООО «Транснефть-Балтика» в Великолукском районе закрыла прокуратура

11:03, 04 июня 2019, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура прекратила авиационную деятельность посадочной площадки ООО «Транснефть-Балтика» рядом с урочищем Горки Великолукского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в транспортной прокуратуре, земельный участок, на котором расположена посадочная площадка, относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и может использоваться исключительно для сельскохозяйственного производства.

В целях устранения ООО «Транснефть-Балтика» выявленных нарушений транспортная прокуратура обратилась в суд, который требования надзорного органа удовлетворил.