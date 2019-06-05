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Общество

Булыжную мостовую вскрыли при ремонте улицы Льва Толстого в Пскове

В Пскове при ремонте улицы Льва Толстого вскрыли булыжную мостовую, сообщают активисты движения «Убитые дороги Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото движения «Убитые дороги Пскова»

Фото движения «Убитые дороги Пскова»

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке протяженностью 967 метров  планируется обновить дорожное покрытие и тротуары.

Фото движения «Убитые дороги Пскова»

В связи с проведением ремонта на улице ограничили движение транспорта. Проезд разрешен по направлению от улицы Гражданской до Вокзальной.

Ремонт продлится до IV квартала 2019 года.

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