Булыжную мостовую вскрыли при ремонте улицы Льва Толстого в Пскове
В Пскове при ремонте улицы Льва Толстого вскрыли булыжную мостовую, сообщают активисты движения «Убитые дороги Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».
Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке протяженностью 967 метров планируется обновить дорожное покрытие и тротуары.
В связи с проведением ремонта на улице ограничили движение транспорта. Проезд разрешен по направлению от улицы Гражданской до Вокзальной.
Ремонт продлится до IV квартала 2019 года.