0
17:20
Запланирована рабочая поездка вице-премьера Алексея Гордеева в Псковскую область
13:03
Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
13:21
Итоги недели: Отчет Михаила Ведерникова, сигналы в районы и с днём рождения, малыш
09:24
Что в Псковской области делают для поддержки детей
16:23
Александр Козловский: Успехи Псковской области видны далеко за пределами региона
16:04
Елена Бибикова: Заданная губернатором высокая планка требует от каждого из нас самоотдачи и напряжённого труда
23:23
Принцип Ведерникова
Еще новости
Политика

Запланирована рабочая поездка вице-премьера Алексея Гордеева в Псковскую область

Запланирована рабочая поездка вице-премьера Алексея Гордеева в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. О своём визите в Псковскую область заместитель председателя правительства сообщил 5 июня на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Стороны также обсудили вопрос проведения берегоукрепительных работ у Мирожского и Снетогорского монастырей в Пскове. Михаил Ведерников доложил, что при поддержке федерального центра подготовительные работы завершены, теперь можно заниматься разработкой проектно-сметной документации. Он также попросил содействия в этом вопросе.

Алексей Гордеев отметил важность сохранения монастырей и подтвердил готовность посетить регион, чтобы провести выездное совещание по этому вопросу. Рабочая поездка состоится в ближайшее время.

Михаил Ведерников рассказал вице-премьеру о выполнении национального проекта «Экология» и госпрограмм в сфере развития сельского хозяйства, добавив, что в 2018 году сельское хозяйство «показало неплохие результаты». В Псковской области завершилась посевная, в шести районах - с перевыполнением плана. Губернатор представил и несколько крупных перспективных аграрных проектов, которые планируются запустить в регионе.

Глава регионе обратился к Алексею Гордееву и с просьбой оказать поддержку по включению Псковской области в комплексную государственную программу развития сельских территорий. Накануне документ подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Запланирована рабочая поездка вице-премьера Алексея Гордеева в Псковскую область
05 июня 2019
Запланирована рабочая поездка вице-премьера Алексея Гордеева в Псковскую область
Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
05 июня 2019
Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
Александр Козловский: Успехи Псковской области видны далеко за пределами региона
31 мая 2019
Александр Козловский: Успехи Псковской области видны далеко за пределами региона
Елена Бибикова: Заданная губернатором высокая планка требует от каждого из нас самоотдачи и напряжённого труда
31 мая 2019
Елена Бибикова: Заданная губернатором высокая планка требует от каждого из нас самоотдачи и напряжённого труда
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
30 мая 2019
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
Александр Котов: Работа облсобрания и губернатора выстроена достаточно эффективно
30 мая 2019
Александр Котов: Работа облсобрания и губернатора выстроена достаточно эффективно
Александр Котов: Мы ждем достойного кандидата на довыборах в Псковское областное Собрание
29 мая 2019
Александр Котов: Мы ждем достойного кандидата на довыборах в Псковское областное Собрание
Ян Лузин покидает парламент Псковской области
29 мая 2019
Ян Лузин покидает парламент Псковской области

Идет загрузка...