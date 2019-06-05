Запланирована рабочая поездка вице-премьера Алексея Гордеева в Псковскую область

17:20, 05 июня 2019, ПАИ

Запланирована рабочая поездка вице-премьера Алексея Гордеева в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. О своём визите в Псковскую область заместитель председателя правительства сообщил 5 июня на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Стороны также обсудили вопрос проведения берегоукрепительных работ у Мирожского и Снетогорского монастырей в Пскове. Михаил Ведерников доложил, что при поддержке федерального центра подготовительные работы завершены, теперь можно заниматься разработкой проектно-сметной документации. Он также попросил содействия в этом вопросе.

Алексей Гордеев отметил важность сохранения монастырей и подтвердил готовность посетить регион, чтобы провести выездное совещание по этому вопросу. Рабочая поездка состоится в ближайшее время.

Михаил Ведерников рассказал вице-премьеру о выполнении национального проекта «Экология» и госпрограмм в сфере развития сельского хозяйства, добавив, что в 2018 году сельское хозяйство «показало неплохие результаты». В Псковской области завершилась посевная, в шести районах - с перевыполнением плана. Губернатор представил и несколько крупных перспективных аграрных проектов, которые планируются запустить в регионе.

Глава регионе обратился к Алексею Гордееву и с просьбой оказать поддержку по включению Псковской области в комплексную государственную программу развития сельских территорий. Накануне документ подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.