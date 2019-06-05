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Общество

Минздрав предложил проводить профосмотры и первый этап диспансеризации за один день

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой проводить в течение одного рабочего дня профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации населения, пишет ТАСС.

«Пункт 12 порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года, дополнить абзацем следующего содержания: «Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации населения рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня», - приводит издание текст законопроекта.

Согласно тексту пояснительной записки, изменения вносятся в целях совершенствования порядка прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров, разработанного Минздравом и утвержденного Минюстом.

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