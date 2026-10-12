Три проекта рекомендованы к грантовой поддержке на слёте-фестивале в Псковской области

20:32, 12 октября 2026, ПАИ

Слёт-фестиваль молодёжных патриотических объединений Союзного государства прошёл в Псковской области. Мероприятие объединило участников из разных стран, сообщили ПАИ в региональном министерстве молодёжной политики.

Программа включала культурные и исторические площадки, панельные дискуссии, встречи с почётными гостями, образовательные лекции, стратегические сессии, семинары конкурса «Росмолодёжь. Гранты», кибербезопасность, спортивные мастер-классы, дебаты и квизы.

В частности, работала грантовая площадка конкурса «Росмолодёжь. Гранты». Всего здесь представили 14 проектов – от благоустройства воинских захоронений до работы с детьми с ОВЗ и сохранения памятников архитектуры. В итоге три проекта рекомендовали к получению грантовой поддержки.

Эксперты отметили лабораторию звукозаписи «Звучи» Алёны Коротковой (Липецкая область). Также высокую оценку получил проект «По следам Героя. Память о Т. А. Бояринцеве», предложенный Глебом Карповым (Курганская область), и просветительский интенсив «Код Псковского рубежа» Юрия Однобокова (Псковская область).