Табак и спиртное исчезли из топ-5 самых популярных у россиян товаров

09:08, 06 июня 2019, ПАИ

Табак и спиртное исчезли из топ-5 самых популярных у россиян товаров, сообщает газета «Известия».

По итогам мая в топ-5 попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства, косметика и парфюмерия. Уточняется, что ещё год назад сигареты и алкоголь были в лидерах. Эксперты полагают, что подобные перемены можно связать с ограничительными мерами со стороны государства, в том числе повышением цен на указанные товары.

Статистика свидетельствует, что жители России активно отказываются от табачных изделий и постепенно снижают потребление спиртного. По последним данным Минсельхоза, в 2018 году объем продаж сигарет упал на 15,7% — до 231,8 млрд штук. Тенденция фиксируется в течение нескольких лет.