12 и 9 лет тюрьмы получили наркоторговцы в Псковской области

13:43, 06 июня 2019, ПАИ

В Псковской области состоялись суды над участниками преступного сообщества, занимавшегося продажей наркотиков. Одного из преступников Великолукский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы, двух его сообщников Псковский городской суд отправил в колонию строго режима на 9 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С конца 2017-го до начала 2018 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России изобличили деятельность организованной преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков в крупном размере. Для передачи запрещённых веществ злоумышленники использовали тайники-закладки.

Полицейские произвели осмотры тайников с наркотиками. Также наркотические средства синтетического происхождения (так называемые «соли» и «спайсы») массой более 100 граммов, что соответствует крупному размеру, были изъяты в местах проживания злоумышленников. У преступников обнаружили мобильные телефоны, сим-карты, планшеты и иные предметы, которые использовались для реализации наркотиков.

В отношении фигурантов следственна часть Следственного управления УМВД России по Псковской области возбудила уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации).