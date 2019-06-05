0
19:45
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
11:00
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
18:13
Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск
11:53
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
19:30
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
13:53
Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
16:07
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
Еще новости
Происшествия

12 и 9 лет тюрьмы получили наркоторговцы в Псковской области

В Псковской области состоялись суды над участниками преступного сообщества, занимавшегося продажей наркотиков.  Одного из преступников Великолукский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы, двух его сообщников Псковский городской суд отправил в колонию строго режима на 9 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С конца 2017-го до начала 2018 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России изобличили деятельность организованной преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков в крупном размере. Для передачи запрещённых веществ злоумышленники использовали тайники-закладки.

Полицейские произвели осмотры тайников с наркотиками. Также наркотические средства синтетического происхождения (так называемые «соли» и «спайсы») массой более 100 граммов, что соответствует крупному размеру, были изъяты в местах проживания злоумышленников. У преступников обнаружили мобильные телефоны, сим-карты, планшеты и иные предметы, которые использовались для реализации наркотиков.

В отношении фигурантов следственна часть Следственного управления УМВД России по Псковской области возбудила уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
05 июня 2019
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
05 июня 2019
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск
04 июня 2019
Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
04 июня 2019
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
03 июня 2019
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
30 мая 2019
Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
29 мая 2019
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
27 мая 2019
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус

Идет загрузка...