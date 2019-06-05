Законодатели Северо-Запада собрались на конференцию в Петрозаводске

16:37, 06 июня 2019, ПАИ

56-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России проходит в Петрозаводске. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, в Карелию приехали более 40 депутатов из 11 законодательных органов Северо-Западного федерального округа, а также представители Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа.

Председатель масштабного парламентского форума - спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. В настоящий момент он возглавляет ПАСЗР.

Спикер ПОС поприветствовал членов парламентских делегаций и поблагодарил коллег из Карелии за то, что они принимают конференцию. Александр Котов пожелал депутатам успешной, результативной работы.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Эллисан Шандалович отметил, что этот год юбилейный для большинства парламентов год, а также для ПАСЗР, и поздравил коллег с 25-летием образования законодательных органов. «В ноябре этого года мы отметим четверть века совместной работы. Уверен, что межпарламентский диалог, обмен мнениями и инициативами сделают нас еще ближе и станут весомым вкладом в укрепление роли парламентской ассоциации в общероссийском законотворческом процессе», - заявил Эллисан Шандалович.

Первый заместитель главы Республики Карелия – премьер-министр республиканского правительства Александр Чепик рассказал, что на обсуждение депутатов вынесены наболевшие и характерные для всех регионов вопросы. По его мнению, очень важно готовить совместные решения. «Когда решения принимает не один регион, а парламентская ассоциация, представляющая несколько субъектов, то и внимание к ним на федеральном уровне совершенное иное», - уверен Александр Чепик. Он выразил надежду, что принятые парламентариями решения получат дальнейшее продолжение.

Депутатам предстоит рассмотреть 34 вопроса, среди которых проекты федеральных законов, подготовленные региональными органами законодательной власти, обращения в правительство и парламент по проблемам, актуальным для всего Северо-Запада. Планируется обсудить совершенствование мер государственной поддержки аграрных предприятий и семей с детьми, модернизацию автомобильных пунктов пропуска на границах, внедрение системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, экологию, газификацию сельских населённых пунктов, организацию эффективной системы муниципального контроля, пенсионное обеспечение, работу в условиях Крайнего Севера.

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России была создана в 1994 году, это одно из старейших парламентских объединений России. Высшим органом ассоциации является конференция парламентских делегаций членов ПАСЗР, которая созывается не менее двух раз в год.