Девять лет колонии получил пскович за убийство супруги

20:19, 06 июня 2019, ПАИ

Псковский городской суд признал виновным 37-летнего псковича в убийстве своей супруги и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в начале марта 2018 года мужчина и его супруга находились в автомобиле Lada Granta на улице Декабристов в Пскове. Там у них произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой обвиняемый задушил руками потерпевшую.

Свою вину мужчина признал полностью. За совершение данного преступления ему предстоит 9 лет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима.