Девять лет колонии получил пскович за убийство супруги
Псковский городской суд признал виновным 37-летнего псковича в убийстве своей супруги и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.
Установлено, что в начале марта 2018 года мужчина и его супруга находились в автомобиле Lada Granta на улице Декабристов в Пскове. Там у них произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой обвиняемый задушил руками потерпевшую.
Свою вину мужчина признал полностью. За совершение данного преступления ему предстоит 9 лет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима.