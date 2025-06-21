Россиянам раскрыли новую схему мошенников с оформлением микрозаймов

13:11, 21 июня 2025, ПАИ

Новую схему оформления микрозаймов на россиян раскрыло Роскачество, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Мошенники звонят под видом курьеров маркетплейсов и просят назвать код из SMS-сообщения, который приходит для получения посылки якобы из официальных магазинов. Жертве приходит сообщение от настоящего магазина, и человек, не подозревая об обмане, сообщает код, объяснили эксперты. В дальнейшем полученный код мошенники используют для оформления займа в микрокредитных организациях, а персональные данные пострадавших перепродают.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам». Также в ведомстве рассказали о новой схеме мошенничества с «бесплатными омолаживающими процедурами», подробнее об этом читайте по ссылке.

Также в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ назвали пять наиболее распространённых предлогов, которые используют мошенники для получения кода авторизации на портале «Госуслуги».