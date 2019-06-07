В Пскове дорога к памятнику экипажу Гудина превратилась в свалку

08:58, 07 июня 2019, ПАИ

В Пскове дорога к памятнику экипажу майора Гудина превратилась в свалку. Фотографии 6 июня опубликовал архитектор Владимир Шуляковский на своей странице в Facebook.

8 июля 1993 года при заходе на посадку вблизи Псковского аэропорта «Кресты» в результате пожара на борту потерпел катастрофу самолет Ил-76М RA-86039 334-го Берлинского авиационного полка. Экипаж самолёта в составе 11 человек погиб. На месте падения в лесном массиве, рядом с микрорайоном Любятово, как памятник была оставлена хвостовая часть самолёта (точнее киль и стабилизаторы). На куске крыла прикреплена памятная доска с именами и фотографиями членов экипажа. Останки членов экипажа были захоронены на Орлецовском кладбище Пскова, на их братской могиле установлен мемориал.