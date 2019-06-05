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Пожилой мужчина пропал в Псковском районе

Полиция устанавливает местонахождение Владимира Пшеничнова 1950 года рождения, который 3 июня около 20:00 ушел из дачного дома на территории Псковского района и не вернулся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Приметы: на вид 70 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, стрижка короткая, размер обуви 40-41. Часть зубов отсутствует, на животе вертикальный шрам. Ходит медленно.

Был одет в темные спортивные штаны, светло-серый джемпер на «молнии», резиновые калоши. Документов и мобильного телефона при себе не было.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Пшеничнова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.

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