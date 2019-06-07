Порядка полумиллиона жителей Псковской области обслуживает регоператор по обращению с ТКО

14:27, 07 июня 2019, ПАИ

На данный момент региональный оператор по обращению с ТКО – компания ООО «Экопром» обслуживает порядка полумиллиона жителей Псковской области. Об этом заявил руководитель регоператора Сергей Пайст на рабочем совещании в комитете по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Это где-то тысяча населённых пунктов – те, где наиболее сконцентрировано население», - рассказал Сергей Пайст. По его словам, к цифре в 600 тысяч человек регоператор планирует выйти до конца года. Он подчеркнул, что это колоссальный объем работы.

Совещание провел председатель комитета по законодательству Владимир Яников, обсуждали доработку постановления Собрания с рекомендациями региональному оператору по обращению с ТКО и администрации области. Такое поручение комитет получил на майской сессии ПОС, где в рамках парламентского часа депутаты снова обсуждали проблемы «мусорной» реформы.

В совещании приняли участие депутаты Андрей Михайлов и Пётр Алексеенко, председатель комитета по ЖКХ и строительству Псковской области Сергей Грахов, председатель комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко, председатель комитета по межмуниципальному сотрудничеству и экономическому развитию администрации Псковского района Татьяна Родионова, сопредседатель Общественного совета региона Григорий Шустов, начальник правового управления Собрания депутатов Любовь Цибулькина, заместитель начальника правового управления администрации области Галина Тронина, а также помощник депутата Ульяны Михайловой, председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов.

Сергей Грахов сообщил, что за последние месяцы регоператор и исполнительная власть проделали большую работу. «Но мы должны объективно признать, что путь к достижению нужного всем нам результата займёт много времени. Эта работа должна вестись постоянно», - подчеркнул он.

«Насколько я понимаю, стоимость вывоза крупногабаритного мусора, например, старого дивана, заложена в тарифе?» - поинтересовался депутат Андрей Михайлов.

Елена Пилипенко ответила утвердительно.

Сергей Пайст добавил, что весь мусор, произведённый внутри жилого дома, в том числе и в ходе проведения косметических ремонтов квартир, учтён в действующем тарифе.

Андрей Михайлов заметил, что информация о том, что входит в нормы и стоимость услуги, должна быть указана на квитанциях. Сергей Грахов согласился с тем, что платёжный документ должен быть более информативным и понятным для населения.

«Скоро начнётся работа над бюджетом следующего года, и мы предлагаем предусмотреть в нём средства на обустройство контейнерных площадок в муниципалитетах», - перешел Владимир Яников к обсуждению проекта постановления Собрания, принятого за основу на майской сессии.

«Мы уже посчитали, сколько средств необходимо на обустройство контейнерных площадок, и полностью поддерживаем вашу инициативу, - сказал Сергей Грахов. - Цена вопроса 285 млн рублей – в муниципалитетах таких денег нет, поэтому без помощи из регионального бюджета или из федерации, если будет принята такая программа, муниципальным образованиям не справиться».

Также обсуждался вопрос о необходимости скорейшей актуализации территориальной схемы обращения с ТКО, которая была разработана в 2016 году. Сергей Грахов согласился, что действующая территориальная схема не актуальна и не отвечает современным требованиям. По его словам, к разработке этого документа будут привлечены грамотные специалисты, имеющие опыт подобной работы в других субъектах.

«Новая схема должна обязательно согласовываться с главами районов, которые по-хозяйски знают свою территорию», - заметил Андрей Михайлов. Он напомнил, что уже был печальный опыт с кадастровой оценкой земель, когда сторонняя компания провела зонирование территорий, не согласовывая на местах. В результате, продолжил он, «мучения людей по исправлению допущенных ошибок продолжаются до сих пор». Сергей Грахов заверил, что подход к разработке территориальной схемы обращения с ТКО будет иным.

Также участники совещания поговорили о возможности введения дифференцированных нормативов накопления отходов и мерах по ликвидации несанкционированных свалок.

Документ, обобщающий все предложения, комитет по законодательству рассмотрит на ближайшем заседании, затем он будет вынесен на сессию регионального парламента.