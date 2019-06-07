Участники международного авиаралли Rallye Aéro France приземлятся в Пскове

14:59, 07 июня 2019, ПАИ

8 июня в Кольмаре (Франция) стартует 25-е ежегодное воздушное ралли Rallye Aéro France, в котором примет участие 41 пилот-любитель на 18 воздушных судах. Участники международного авиаралли приземлятся также и в Пскове, сообщает портал АвиаПорт.

Маршрут ралли проложен через Чехию, Литву, Эстонию, Турцию, Грецию, Албанию. Основной этап перелета будет проходить в России. Кроме Пскова, участники совершат посадки Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде, Краснодаре и Сочи.

Учредителем ралли под лозунгом «Мир и братство» является французский пилот, президент ассоциация Ралли Аэро Франс Жан-Мишель Колино при поддержке Французской Федерация Аэронавтики (FFA).

Rallye Aéro France впервые состоялось в 1995 году. Пилоты побывали в Испании, Португалии, Марокко, Сенегале, Тунисе, Ливии, Италии, Хорватии, странах Скандинавии и Балтии. В ралли принимают участие двух- и четырехместные поршневые самолеты, среди которых: Mooney M20E, Robin DR400, Cessna 172/182, Socata TB20, Piper PA28 и PA46, Cirrus SR22, Lancair Legacy и другие.