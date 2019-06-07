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Общество

Полиция: Псковскую область от регионов-соседей отличает низкое употребление наркотиков

Псковская область выгодно отличается от других субъектов- здесь низкое количество употребляющих наркотики. Об этом заявил Рустам Кохан, замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону, на встрече с журналистами. Постоянный мониторинг позволяет говорить, что в области невысок процент стоящих на учете, снижается количество лиц, употребляющих наркотики внутривенно, передает корреспондент Псковского агентства информаци.

Но надо быть честным, уточнил спикер, статистика несколько отличается от реальности. Например, все чаще практикуются иные способы приема наркотических средств.

В целом проблема распространения наркотиков тесно переплетается с распространением в ВИЧ. В тех районах, где причиной заболевания послужило употребление наркотиков, проживает большое количество наркозависимых людей.

Рустам Кохан добавил, что в регионе педпринимаются меры для пресечения распространения наркотиков. В частности, пресекли деятельность 8 интернет-магазинов, распространявших опасные вещества, привлекли к ответственности 32 причастных к такому виду деятельности граждан. Недавно впервые в регионе состоялся суд над участниками ОПГ. Решение сцуда вскоре вступит в силу.  

«В 2018 и 2019 году ситуацию удается сдерживать, наблюдается движение в сторону улучшения наркообстановки», - добавил представитель ведомства.

Он уточнил, что в числе положительных моментов можно назвать снижение вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотиков. 

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