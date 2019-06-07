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Общество

Оранжевый уровень опасности возникновения лесных пожаров прогнозируют для Псковской области

Фото: Андрей Степанов

Федеральная Авиалесоохрана дала прогноз на 8 и 9 июня 2019 года. В Северо-Западном федеральном округе ожидается средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах. В этот список попала и Псковская область с оранжевым цветом опасности, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

Основной причиной лесных пожаров эксперты называют человеческий фактор. В условиях установившейся жары жители городов выбираются в леса на отдых, это может привести к возгораниям из-за брошенной спички, оставленного без присмотра костра.

Еще одной причиной могут служить грозы. По прогнозам синоптиков, они придут в Псковскую область 8 и 9 июня. Всего же с начала года в России зафиксированы 169 лесных пожаров из-за гроз.

В ведомстве добавили, что оперативно сообщить о пожаре можно на Прямую линию лесной охраны – 88001009400 (звонок бесплатный).

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