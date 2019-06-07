Судебные приставы провели совместный с УФСИН по Псковской области приём граждан

20:40, 07 июня 2019, ПАИ

На территории, подведомственной ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, состоялся личный прием граждан, на котором сотрудник УФСИН проводил регистрацию осужденных без изоляции от общества, а судебный пристав-исполнитель проверял прибывших граждан на наличие у них задолженностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

По итогам мероприятия судебным приставом-исполнителем было проверено 25 осужденных, среди которых 18 оказались должниками по различным категориям исполнительных производств. Это алиментные платежи, ущербы, причиненные преступлением, штрафы ГИБДД и иные виды задолженностей. Каждому должнику было вручено требование о явке на личный прием к судебному приставу-исполнителю. С трех должников было взято письменное объяснение.

Напомним, что в случае неявки на личный прием по требованию судебного пристава-исполнителя, должник может быть подвергнут принудительному приводу и привлечен к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», с наказанием в виде штрафа от одной до двух с половиной тысяч рублей.