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Общество

Судебные приставы провели совместный с УФСИН по Псковской области приём граждан

На территории, подведомственной ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, состоялся личный прием граждан, на котором сотрудник УФСИН проводил регистрацию осужденных без изоляции от общества, а судебный пристав-исполнитель проверял прибывших граждан на наличие у них задолженностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

По итогам мероприятия судебным приставом-исполнителем было проверено 25 осужденных, среди которых 18 оказались должниками по различным категориям исполнительных производств. Это алиментные платежи, ущербы, причиненные преступлением, штрафы ГИБДД и иные виды задолженностей. Каждому должнику было вручено требование о явке на личный прием к судебному приставу-исполнителю. С трех должников было взято письменное объяснение.

Напомним, что в случае неявки на личный прием по требованию судебного пристава-исполнителя, должник может быть подвергнут принудительному приводу и привлечен к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», с наказанием в виде штрафа от одной до двух с половиной тысяч рублей.

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