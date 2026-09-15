Новый котёл в котельной №20 в Пскове успешно запущен в работу

12:38, 15 сентября 2026, ПАИ

Новый котёл, установленный в котельной № 20, успешно запущен в работу по завершении плановой остановки и уже третью неделю функционирует строго на заданных параметрах, без сбоев и нареканий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

Как отметили на предприятии, запуск котла был выполнен точно в срок. За две недели остановочного периода специалисты завершили монтаж газового оборудования и интегрировали его в общую сеть. «Уже с первого пробного пуска котёл показал себя отлично. Сейчас он работает третью неделю подряд – строго на заданных параметрах, без сбоев и нареканий», – подчеркнули в пресс-службе.

В компании отметили, что новый котёл – это не просто оборудование, а гарантия комфорта жителей даже в самые суровые морозы. В Псковских тепловых сетях поблагодарили всех, кто участвовал в реализации проекта: инженеров-проектировщиков, монтажников, слесарей, специалистов газовой службы, службу наладки, огнеупорщиков, диспетчеров и мастеров участков.

«Без слаженной работы всей команды такой результат был бы невозможен. Вы – настоящая опора предприятия и залог того, что тепло будет в каждом доме», – добавили в пресс-службе.

Напомним, что котельная № 20 подаёт горячую воду в районы Завеличья.