Уголовное дело возбуждено в Пскове по факту падения человека со строительных лесов

21:01, 07 июня 2019, ПАИ

Уголовное дело возбуждено Следственным управлением следственного комитета России по Псковской области по факту получения человеком травм во время ремонта здания в региональной столице. ЧП произошло 6 июня на площади Ленина. 26-летний мужчина сорвался со строительных лесов. Случилось это около 17 часов. Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе ведомства, человек в это время находился на уровне третьего этажа. При падении он получил множественные травмы.

«Его госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу. К этому моменту он уже дважды прооперирован», - уточнили в СУ СК РФ по Псковской области.

О характере травм не сообщается.

Известно, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ - речь идет о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ.