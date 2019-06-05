Мужчина получил травмы при падении со строительных лесов в Пскове

12:50, 07 июня 2019, ПАИ

На площади Ленина в Пскове при ремонта фасада одного из зданий со строительных лесов упал человек. Произошло это 6 июня около 16 часов. Мужчина рухнул с высоты третьего этажа, не спасла даже натянутая по периметру лесов сетка, сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в соцсети Вконтакте.

В полицию или МЧС сигнал о произошедшем не поступал, рассказали Псковскому агентству информации в ведомствах.

Очевидцы уточняют, что строитель получил множественные травмы — переломы и ушибы внутренних органов. Машину скорой помощи вызывали псковичи, проходившие мимо и ставшие свидетелями происшествия.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.