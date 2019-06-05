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Происшествия

Мужчина получил травмы при падении со строительных лесов в Пскове

Фото из группы «Жесть по-псковски» соцсети «ВКонтакте»

На площади Ленина в Пскове при ремонта фасада одного из зданий со строительных лесов упал человек. Произошло это 6 июня около 16 часов. Мужчина рухнул с высоты третьего этажа, не спасла даже натянутая по периметру лесов сетка, сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в соцсети Вконтакте.

В полицию или МЧС сигнал о произошедшем не поступал, рассказали Псковскому агентству информации в ведомствах.

Очевидцы уточняют, что строитель получил множественные травмы — переломы и ушибы внутренних органов. Машину скорой помощи вызывали псковичи, проходившие мимо и ставшие свидетелями происшествия.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

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