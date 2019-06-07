Руководитель СУ СКР по Псковской области Петр Крупеня наградил победителей и участников конкурса творческих работ

21:22, 07 июня 2019, ПАИ

7 июня руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня наградил дипломами победителей и участников конкурса творческих работ «Мы в той войне победили…», в котором приняли участие дети сотрудников управления. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, мероприятие было направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также развитие у ребят творческих способностей. Работы касались судеб прародителей, самоотверженно защищавших свою Отчизну.

Руководитель управления поблагодарил юных гостей за участие в конкурсе, который помогает сохранить память о доблести и героизме наших предков. «Мы всегда должны помнить, что новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую», – сказал гостям Петр Крупеня. «Наши отцы и деды шли на фронт защищать родную землю ценой собственной жизни, в то время как их жены и матери работали на победу в тылу, отдавая последнее, что у них было, своим детям и жителям соседнего блокадного Ленинграда. Славные страницы истории тех лет невозможны без летописи каждой отдельно взятой семьи. И наш долг – сохранить и защитить память о наших предках, наших героях!» – резюмировал он.

Петр Крупеня наградил победителей и участников творческого конкурса дипломами, после чего продолжил знакомство с ребятами в своем служебном кабинете.

В завершении знакомства руководитель управления договорился с ребятами о продолжении общения в таком формате и выразил уверенность, что они продолжат путь своих родителей, поступив в кадетский корпус или академию Следственного комитета России. Отдельные слова благодарности были сказаны родителям детей, их воспитателям и преподавателям за патриотическое воспитание подрастающего поколения.

После этого ребята, сидя за сладким столом, ознакомились с криминалистической техникой, применяемой следователями Следственного комитета при производстве следственных действий.