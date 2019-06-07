Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2025 года

21:34, 07 июня 2019, ПАИ

Президент Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет Коммерсант. Стратегию будут реализовывать в два этапа: с 2019 по 2021 годы и с 2021 по 2025 годы.

Документ ставит следующие цели к 2021 году:

продолжительность жизни россиян должна вырасти до 74 лет;

младенческая смертность должна снизиться до 5,2 случая на тысячу детей;

смертность трудоспособных россиян должна снизиться до 419 случаев на 100 тыс. человек;

потребление алкоголя должно сократиться до 9,1 л на человека в год;

число курильщиков должно снизиться до 28,8%.

Кроме того, в стратегии указаны главные угрозы здоровью россиян. Среди них — сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, наркомания и алкоголизм, ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты и туберкулез.

Также в документе указаны значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан. Самые важные из них — увеличение числа нетрудоспособных россиян, рост числа детей-инвалидов, жалобы граждан на доступность и качество медпомощи.

На основе документа будут разработаны госпрограммы РФ и субъектов, а также национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография».

Ранее Счетная палата выявила, что в 2018 году Минздрав не выполнил три из пяти показателей нацпрограммы «Развитие здравоохранения». Не были достигнуты показатели по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности жителей качеством медобслуживания.