Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Президент Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет Коммерсант. Стратегию будут реализовывать в два этапа: с 2019 по 2021 годы и с 2021 по 2025 годы.
Документ ставит следующие цели к 2021 году:
- продолжительность жизни россиян должна вырасти до 74 лет;
- младенческая смертность должна снизиться до 5,2 случая на тысячу детей;
- смертность трудоспособных россиян должна снизиться до 419 случаев на 100 тыс. человек;
- потребление алкоголя должно сократиться до 9,1 л на человека в год;
- число курильщиков должно снизиться до 28,8%.
Кроме того, в стратегии указаны главные угрозы здоровью россиян. Среди них — сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, наркомания и алкоголизм, ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты и туберкулез.
Также в документе указаны значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан. Самые важные из них — увеличение числа нетрудоспособных россиян, рост числа детей-инвалидов, жалобы граждан на доступность и качество медпомощи.
На основе документа будут разработаны госпрограммы РФ и субъектов, а также национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография».
Ранее Счетная палата выявила, что в 2018 году Минздрав не выполнил три из пяти показателей нацпрограммы «Развитие здравоохранения». Не были достигнуты показатели по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности жителей качеством медобслуживания.