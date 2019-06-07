0
22:12
Личный состав псковского УФСИН был поднят по тревоге
20:52
«Будь готов»: Озвученный президентом на пленарном заседании ПМЭФ-2019 месседж совпал с установками властей Псковской области
18:49
Авиарейсы из Пскова в Сочи теперь выполняют два раза в неделю
18:42
«Семь раз отмерь» - 7 июня (ЗВУК)
17:25
Три туристических автобуса получила Псковская область
17:00
В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
16:15
Оранжевый уровень опасности возникновения лесных пожаров прогнозируют для Псковской области
Еще новости
Общество

Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2025 года

Президент Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет Коммерсант. Стратегию будут реализовывать в два этапа: с 2019 по 2021 годы и с 2021 по 2025 годы.

Документ ставит следующие цели к 2021 году:

Кроме того, в стратегии указаны главные угрозы здоровью россиян. Среди них — сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, наркомания и алкоголизм, ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты и туберкулез.

Также в документе указаны значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан. Самые важные из них — увеличение числа нетрудоспособных россиян, рост числа детей-инвалидов, жалобы граждан на доступность и качество медпомощи.

На основе документа будут разработаны госпрограммы РФ и субъектов, а также национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография».

Ранее Счетная палата выявила, что в 2018 году Минздрав не выполнил три из пяти показателей нацпрограммы «Развитие здравоохранения». Не были достигнуты показатели по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности жителей качеством медобслуживания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Личный состав псковского УФСИН был поднят по тревоге
07 июня 2019
Личный состав псковского УФСИН был поднят по тревоге
Авиарейсы из Пскова в Сочи теперь выполняют два раза в неделю
07 июня 2019
Авиарейсы из Пскова в Сочи теперь выполняют два раза в неделю
«Семь раз отмерь» - 7 июня (ЗВУК)
07 июня 2019
«Семь раз отмерь» - 7 июня (ЗВУК)
Три туристических автобуса получила Псковская область
07 июня 2019
Три туристических автобуса получила Псковская область
В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
07 июня 2019
В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
Оранжевый уровень опасности возникновения лесных пожаров прогнозируют для Псковской области
07 июня 2019
Оранжевый уровень опасности возникновения лесных пожаров прогнозируют для Псковской области
Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук после лучевой терапии стало лучше
07 июня 2019
Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук после лучевой терапии стало лучше
Участники международного авиаралли Rallye Aéro France приземлятся в Пскове
07 июня 2019
Участники международного авиаралли Rallye Aéro France приземлятся в Пскове

Идет загрузка...