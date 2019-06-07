Личный состав псковского УФСИН был поднят по тревоге

22:12, 07 июня 2019, ПАИ

Сегодня личный состав УФСИН России по Псковской области был поднят по тревоге, оперативный штаб УФСИН отрабатывал действия по розыску и задержанию осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, совершивших побег из-под охраны одного из подведомственных учреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По легенде тренировки, двое осуждённых подведомственного учреждения регионального УФСИН, воспользовавшись не бдительностью часового, совершили побег из-под охраны.

После построения личного состава, проверки служебных удостоверений и укомплектованности «тревожных вещмешков» состоялось заседание оперативного штаба, на котором заместители начальника представили руководителю оперативного штаба первому заместителю начальника УФСИН России по Псковской области Виктору Леонову свои предложения для принятия решения в сложившейся обстановке.

Штабная тренировка продолжилась в течение всего дня. В ходе мероприятий были отработаны вопросы организации взаимодействия, углубление знаний и умений сотрудников оперативного штаба по сбору, анализу данных обстановки, производству расчетов и выработке предложений начальнику для принятия решения, совершенствованию навыков должностных лиц в разработке служебно-распорядительных документов по организации действий при возникновении «ЧО», управлению сводным отрядом.

Штабные тренировки в аппарате Управления и подведомственных учреждениях проводятся регулярно, их главная цель – подготовка личного состава к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.