В России предложили выдавать пособие на детей до 18 лет

22:30, 07 июня 2019, ПАИ

В России предложили ввести пособие на детей до 18 лет с учетом «нуждаемости» семей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает «Российская газета».

По его мнению, это «мера поддержки, над которой нам стоит подумать». Топилин пояснил, что сейчас нуждающиеся семьи получают материальную поддержку от государства только до достижения ребенком трехлетнего возраста, после чего социальные программы поддержки действуют только на региональном уровне. Он также отметил, что пособия очень маленькие, и это необходимо восполнять на федеральном уровне.

Топилин заверил, что над этим предложением работают министерство труда и социальной защиты и министерство науки и высшего образования.

6 июня сообщалось, что правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье. Какие именно меры будут приняты в этих целях, вице-премьер Татьяна Голикова не уточнила. В то же время она отметила, что правительство не рассматривает возможность выдачи маткапитала более одного раза.