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Петербурженка ушла из Дома паломника в Печорах и пропала

МО МВД России «Печорский» разыскивает 42-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Татьяну Баскову, которая утром 6 июня ушла из Дома паломника в Печорах и не вернулась. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что женщина оставила деньги, документы и очки, несмотря на слабое зрение.

На вид пропавшей 40-45 лет, волосы рыжие, прическа - «каре», рост 177 сантиметров. Особых примет не имеет. Была одета в чёрную футболку, серую юбку и домашние тапочки.

Всех, кому что-либо известно о потерявшейся женщине, просят обратиться в МО МВД России «Печорский» по телефонам (811-48)2-33-19 или 02.

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