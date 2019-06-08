Литию отслужили на могиле Александра Пушкина

12:08, 08 июня 2019, ПАИ

Дни пушкинской поэзии и русской культуры 8 июня начались с литии на могиле Александра Пушкина в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, почтить память поэта пришли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, его заместитель Вера Емельянова, директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, председатель правления Союза писателей России Сергей Шаргунов, директор Международного славянского форума «Золотой витязь» Владимир Орлов, кинорежиссёр Игорь Угольников и тысячи почитателей творчества Пушкина.

Литию отслужил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул, что у слова «поэт» есть несколько значений при переводе с греческого, одно из них - создатель. «Пушкин был своего рода создателем, наследие которого так бережно хранят уже два века», - сказал митрополит Тихон.

Георгий Василевич добавил, что ежегодно к могиле поэта приезжают сотни людей со всей страны. По его словам, Пушкин - «близкий для каждого человек». «Он друг, учитель. В его строках каждый находит то, что ищет - совет, поддержку», - отметил директор «Михайловского».

«Александр Сергеевич никогда не возвышался над другими», - заявил Владимир Толстой, подчеркнув, что это позволяет Пушкину оставаться современным и близким для разных поколений.

Своего рода подношение поэту сделали школьники – победители областного конкурса «Мой Пушкин», которые прочли стихи поэта. Фрагмент «Сказки о золотом петушке» представила Анастасия Макарова из Бежаниц, «Паж или пятнадцатый год» - Юрий Ильин из Бежаниц, отрывок из романа «Евгений Онегин» - Мария Евдокимова из Острова, фрагмент «Сказки о рыбаке и рыбке» - Ольга Шатилович из Острова.

Торжества продолжатся на поляне в Михайловском, деревнях Бугрово и Зуево и продлятся до позднего вечера. С программой можно ознакомиться здесь >>>>