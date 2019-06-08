Псков мог бы стать культурным и историческим центром России

17:07, 08 июня 2019, ПАИ

Очередной туристический сезон в Пскове начался. На основе сотен отзывов иностранных туристов на Tripadvisor, Google и в социальных сетях мы подготовили небольшой обзор сильных и слабых сторон туристической инфраструктуры города.

Иностранные туристы в восторге

Если задаться целью превратить Псков в кулинарную столицу России, начать реализовывать этот проект можно было бы уже сейчас. Не менее 99% всех отзывов о визите в какой-либо ресторан или кафе сопровождаются наивысшим рейтингом и восторженными комментариями относительно вкусовых качеств блюд, обслуживания и интерьера. Главная деталь - вопреки расхожим мнениям, иностранные гости в восторге, в первую очередь, от блюд русской кухни, приготовленных профессиональными поварами. Есть и те, кто по-настоящему открыл для себя русскую кухню только оказавшись в Пскове.

«От завтрака до ужина - это место предлагает отличные блюда местной кухни. Я впервые в России, и должна попробовать традиционные блюда… в общем, это как раз то самое место. Отличная атмосфера и вкусная, качественно приготовленная, свежая, красиво сервированная еда. Выбор вин тоже хороший. Есть и закуски, и основные блюда». (турист из Австралии)

Псковский Кром и его территория в целом, включая виды на Великую реку, безусловно, главный объект внимания - иностранные туристы едины во мнении, что это великолепное место, и уникальная возможность увидеть настоящую историческую Русь. В топ-объектов по количеству положительных эмоций входят также Спасо-Преображенский Мирожский монастырь и монумент в память о Ледовом побоище. Обратите внимание на, что все три объекта расположены на значительном расстоянии друг от друга, соответственно, это указывает на то, что иностранные гости готовы колесить по Пскову в поисках впечатлений и интересных историй.



Интересная деталь: монумент в часть Ледового побоища - один немногих памятников такого типа на территории России, которые действительно впечатляют иностранных туристов.

«Кажется, будто монумент становится еще крупнее по мере приближения к нему. Он смотрится красиво с дороги, затем вы уже не замечаете ничего вокруг, и, наконец, когда вы оказываетесь прямо перед ним, его гигантские размеры захватывают дух. Кроме того, отсюда открывается приятный и умиротворяющий вид на окрестности. Как иностранцу, посещение этого памятника позволило мне лучше понять историю России». (турист из США)

Это огромный плюс, поскольку практически в любом более-менее крупном городе страны есть меньшие по размеру, но похожие по стилистике скульптуры, памятники, статуи, и, если гид или какой-то материал не погрузит туриста в безумно увлекательную историю, то для него все эти конструкции так и остаются непонятными, не особо привлекательными объектами. Например, несмотря на то, что сами псковичи мягко говоря не в восторге от памятника Скобарю в детском парке, иностранцам этот объект кажется по крайней мере забавным в отличие от остальных неизвестных и непонятных монолитных скульптур.

Из развлекательных объектов - в приоритете пока только аквапарк. Он не включен ни в один путеводитель ни на одном языке, однако, те, кто побывал здесь, остались полностью довольны отдыхом. Для шоппинга наш город пока совершенно не подходит.

На этом список восхищений заканчивается.

Слабые места туристической инфраструктуры Пскова

Псков выгодно отличается от большинства других российских городов регионального масштаба. Среди них много мест, после посещения которых иностранные туристы не особо понимают, что это было за место и зачем они туда вообще поехали, то есть никаких эмоций и впечатлений. В Пскове все иначе, но из этого и вытекает главный минус: отсутствие фактора погружения. Это настоящая Россия, это место, где она начинается, это главный населенный пункт и форпост северо-западных территорий до возникновения Санкт-Петербурга и стремительного развития Таллина, а по факту для нынешних туристов Псков всего лишь транзитный городок, где есть на что по-быстрому посмотреть. Они, безусловно, довольны, но это не создает эффекта «сарафанного радио» по принципу: «Те, кто путешествовал по России, рекомендуют, чтобы я обязательно побывал в Пскове, это нечто».

В начале этого года была информация о том, что появились и аудиогиды на нескольких языках, и новые маршруты, включая велосипедный. Это замечательно, но, возможно, пример с национальной кухней - вот то, на что надо ориентироваться. Расскажите иностранному туристу о традиционной кухне в общих чертах, и ему однозначно станет скучно, а спустя год он забудет об этом. Рестораны не рассказывают, они готовят эти блюда, создают соответствующий интерьер, кто-то даже делает соответствующие костюмы, и тем самым полностью погружают туриста в мир новых незабываемых ощущений. Почему бы не сделать то же самое и с историей? Мысовая часть города - прекрасное место для полноценного исторического представления: как зарождалось, что происходило, как, когда, почему и так далее.

Вывод: иностранные туристы любят Псков, в последние годы даже нет “жалоб” на языковой барьер и отсутствие информации хотя бы на английском языке, однако, у этой любви нет закономерности.

Марк ОРЛОВ