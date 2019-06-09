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Общество

Более 500 человек выгнали с ЕГЭ-2019 за нарушения

Фото: Mediarooms

В 2019 году с экзаменов по ЕГЭ за нарушения выгнали 522 выпускника. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Рособрнадзор, в частности, школьники использовали мобильные телефоны и шпаргалки.

Кроме того, 14 человек опубликовали в открытом доступе фотографии вариантов тестовых заданий ЕГЭ. Специалисты Рособрнадзора уже установили их личности.

Глава ведомства Сергей Кравцов считает, что такие нарушения не массовые. Тесты, которые написали нарушители, будут аннулированы. ЕГЭ можно будет пересдать только в следующем году.

«Нарушения не носят массовый характер. Однако находятся выпускники, которые рискуют своими планами на дальнейшее обучение. Результаты всех нарушивших правила проведения госэкзамена аннулированы, пересдать эти предметы они смогут только на следующий год», - подчеркнул Сергей Кравцов.

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