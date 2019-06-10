Методика установки камер на дорогах изменится в России

08:45, 10 июня 2019, ПАИ

В России планируется размещать комплексы фиксации нарушений в местах концентрации ДТП. Соответствующую методику разработал Минтранс, пишет газета «Известия». Документ отправлен на согласование с заинтересованными структурами.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал, что четкие правила установки камер хотят закрепить в федеральном законодательстве. «Мы считаем, все должно быть расписано: на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно и другие условия», — отметил депутат. Поправки могут быть внесены в закон об организации дорожного движения.

Заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил, что изменения коснутся условий закупки комплексов видеофиксации и принципов их размещения. Авторы инициативы уверены, что к конкурсам должны допускать только производителей оборудования, которые впоследствии смогут обеспечить их корректную работу. «Когда тендер выигрывает компания, которая ничего не производит, а ищет субподрядчика — это жульничество и, очевидно, абсолютно коррупционная схема с участием местных чиновников», — уверен Вячеслав Лысаков.

На данный момент Генпрокуратура проверяет законность установки частных камер в регионах.