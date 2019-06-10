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Общество

Методика установки камер на дорогах изменится в России

В России планируется размещать комплексы фиксации нарушений в местах концентрации ДТП. Соответствующую методику разработал Минтранс, пишет газета «Известия». Документ отправлен на согласование с заинтересованными структурами.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал, что четкие правила установки камер хотят закрепить в федеральном законодательстве. «Мы считаем, все должно быть расписано: на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно и другие условия», — отметил депутат. Поправки могут быть внесены в закон об организации дорожного движения.

Заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил, что изменения коснутся условий закупки комплексов видеофиксации и принципов их размещения. Авторы инициативы уверены, что к конкурсам должны допускать только производителей оборудования, которые впоследствии смогут обеспечить их корректную работу. «Когда тендер выигрывает компания, которая ничего не производит, а ищет субподрядчика — это жульничество и, очевидно, абсолютно коррупционная схема с участием местных чиновников», —  уверен Вячеслав Лысаков. 

На данный момент Генпрокуратура проверяет законность установки частных камер в регионах.

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