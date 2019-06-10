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Общество

Взносы псковичей-участников программы софинансирования пенсий удвоены

В мае государство прософинансировало добровольные взносы псковичей-участников программы софинансирования пенсии и удвоило их, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения Пенсионного фонда России.

В ведомстве отметили, что всего в Псковской области в программе софинансирования участвуют 62,5 тысячи человек. За время работы программы псковичи уже перечислили около 269 млн рублей.

Программа софинансирования пенсий рассчитана на 10 лет с момента уплаты первого взноса. Пополнять «накопительный счёт» можно и по истечению этого срока, но государство уже не будет софинансировать поступающие средства.

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