Правила пожарной безопасности на кухне напомнили псковичам

21:05, 14 ноября 2026, ПАИ

Правила пожарной безопасности на кухне напомнили жителям региона в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Кухня – одно из самых опасных мест в доме с точки зрения пожара. Именно здесь чаще всего используются открытый огонь и нагревательные приборы», – отметили в ведомстве.

Чтобы защитить себя и своих близких, следует не оставлять включённую плиту без присмотра, убирать подальше от источников огня легковоспламеняющиеся предметы (ткань, бумагу, пластиковую упаковку), использовать подставки под горячие кастрюли и сковородки.

Также нельзя перегружать электросеть бытовой техникой. Помимо этого, нужно всегда держать под рукой огнетушитель или хотя бы влажное полотенце на случай возгорания.

«Обязательно обучите детей правилам пожарной безопасности и объясните, что играть с огнём опасно!» – заключили в ведомстве.