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Какая опасная привычка может привести к инсульту, объяснил врач

Какая опасная привычка является одной из самых распространённых причин инсульта у молодых, рассказала врач-невролог Рена Мухтарова. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

По её словам, любительский футбол один раз в неделю с друзьями, часто в субботу или воскресенье, несёт высокий риск получить инсульт прямо во время матча.

«Часто в группе риска оказываются молодые мужчины в возрасте 30–40 лет, которые всю рабочую неделю сидят перед компьютером в офисе, а в выходные решают устроить организму настоящий стресс», – объяснила специалист.

Такой ритм называется рваным, пояснила невролог.

«Это когда резкие ускорения сменяются остановками. Плюс сильный выброс адреналина от азарта. Именно во время воскресного футбола у мужчин 30–40 лет чаще всего проявляются признаки инсульта. Учитывая, что на таких любительских матчах, как правило, отсутствует медперсонал, который мог бы оказать первую помощь, картина становится ещё тревожнее», – подчеркнула Рена Мухтарова.

Самым безопасным вариантом для тех, кто всю неделю работает в офисе и может позволить себе спорт только в выходные, – это плавание. Горизонтальное положение тела облегчает кровообращение, вода мягко массирует сосуды, поэтому риск скачков давления минимален, заключила врач.

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