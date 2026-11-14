Как не стать жертвой предновогодней суеты: советы Роспотребнадзора о выборе подарков
Как безопасно подобрать новогодние подарки, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
В ведомстве отмечают, что декабрьский ажиотаж часто толкает людей на необдуманные траты. Чтобы обезопасить себя и кошелек, специалисты рекомендуют перед тем, как положить товар в корзину, проверить покупку. Так, на игрушках, одежде и косметике обязательно должны быть сведения о производителе, составе, сроке годности и знак ЕАС. Для проверки подлинности товаров можно использовать приложение «Честный знак».
Кроме того, специалисты рекомендуют избегать «суперскидок», так как подозрительно низкая цена часто указывает на подделку.
«Проверяйте товар в приложении, чтобы убедиться в его легальности», – рекомендуют в ведомстве.
Также нужно сохранять чеки, что упростить возврат товара. При этом, если документ утерян, можно подтвердить покупку выпиской из банка, электронным чеком или данными карты лояльности.
«При онлайн-шопинге изучайте отзывы на независимых ресурсах, не переходите по ссылкам из сообщений и проверяйте адрес сайта – наличие HTTPS и отсутствие опечаток в домене», – отметили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, при покупке подарков и скоропортящихся продуктов нужно изучать сроки годности.
«Главный совет – составьте список подарков и определите бюджет заранее. Это поможет избежать импульсивных трат и не поддаться на уловки недобросовестных продавцов в разгар сезона», – рекомендуют в ведомстве.