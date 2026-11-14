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Общество

Освещение появилось в нескольких деревнях Опочецкого района благодаря ТОС

Новое уличное освещение появилось в нескольких населённых пунктах в Опочецком районе благодаря инициативе неравнодушных жителей и работе ТОС, пишет газета «Красный маяк».

  • Освещение появилось в нескольких деревнях Опочецкого района благодаря ТОС
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Освещение появилось в нескольких деревнях Опочецкого района благодаря ТОС
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Освещение появилось в нескольких деревнях Опочецкого района благодаря ТОС
    Фото: газета «Красный маяк»

В деревне Голощапы силами ТОС «Возрождение» завершён первый этап благоустройства. Активисты ТОС «Дружба» в рамках проекта «Светлая улица – безопасная дорога» обеспечили уличное освещение в деревнях Молоково, Белки, Серово, Пуршево и Алтово: здесь выполнен монтаж новых опор и ремонт существующих сетей.

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