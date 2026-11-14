Освещение появилось в нескольких деревнях Опочецкого района благодаря ТОС

23:58, 14 ноября 2026, ПАИ

Новое уличное освещение появилось в нескольких населённых пунктах в Опочецком районе благодаря инициативе неравнодушных жителей и работе ТОС, пишет газета «Красный маяк».



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»





В деревне Голощапы силами ТОС «Возрождение» завершён первый этап благоустройства. Активисты ТОС «Дружба» в рамках проекта «Светлая улица – безопасная дорога» обеспечили уличное освещение в деревнях Молоково, Белки, Серово, Пуршево и Алтово: здесь выполнен монтаж новых опор и ремонт существующих сетей.