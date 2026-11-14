В Дедовичском районе выпустили 1,4 тысячи мальков судака в водохранилище
Экологическая акция зарыбления водохранилища Псковской ГРЭС прошла в Дедовичском районе, сообщает глава маниципалитета Руслан Ахтямов в своём канале в мессенджере МАХ.
В мероприятии приняли участие волонтёры районного центра добровольчества РЦД, консультант отдела культуры и молодёжной политики администрации округа Ирина Яковлева, экологи Псковской ГРЭС, специалист рыбоохраны и эксперты по доставке живой рыбы.
1,4 тысячи мальков судака преодолели путь свыше 130 километров. Транспортировка осуществлялась в бассейне с кислородом для обеспечения комфортных условий перевозки.
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Фото: Центр добровольчества в Дедовичах
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Фото: Центр добровольчества в Дедовичах
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Фото: Центр добровольчества в Дедовичах
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Фото: Центр добровольчества в Дедовичах
В рамках акции волонтёры лично участвовали в выпуске мальков в водоём. Консультант Анна Балкунова провела для ребят просветительскую беседу о значении подобных мероприятий для восстановления водных биоресурсов.
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