В Дедовичском районе выпустили 1,4 тысячи мальков судака в водохранилище

20:02, 14 ноября 2026, ПАИ

Экологическая акция зарыбления водохранилища Псковской ГРЭС прошла в Дедовичском районе, сообщает глава маниципалитета Руслан Ахтямов в своём канале в мессенджере МАХ.

В мероприятии приняли участие волонтёры районного центра добровольчества РЦД, консультант отдела культуры и молодёжной политики администрации округа Ирина Яковлева, экологи Псковской ГРЭС, специалист рыбоохраны и эксперты по доставке живой рыбы.

1,4 тысячи мальков судака преодолели путь свыше 130 километров. Транспортировка осуществлялась в бассейне с кислородом для обеспечения комфортных условий перевозки.



Фото: Центр добровольчества в Дедовичах



Фото: Центр добровольчества в Дедовичах



Фото: Центр добровольчества в Дедовичах



Фото: Центр добровольчества в Дедовичах







В рамках акции волонтёры лично участвовали в выпуске мальков в водоём. Консультант Анна Балкунова провела для ребят просветительскую беседу о значении подобных мероприятий для восстановления водных биоресурсов.