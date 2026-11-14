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Общество

Двух детей покусали клещи в Псковской области

Два ребёнка пострадали от укусов клещей в период с 2 по 8 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

Первый случай присасывания клеща в 2026 году был зарегистрирован 15 марта (в 2025-м – 10 марта).

При этом количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2 445 человек) на 39,1 % (детей (680) – на 29,2 %) меньше среднемноголетних недельных данных за 2014–2025 годы. За аналогичный период 2025 года пострадало 3 239 человек, в том числе 831 ребёнок.

Также с начала 2026 года было диагностировано пять случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у одного ребёнка, и 30 случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у шести детей.

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