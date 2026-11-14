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Общество

Выставка коллажей про «абсурд во всех его проявлениях» открылась в Пскове

Выставка коллажей Димы Свиндэла «Баланс» открылась в Псковской центральной городской библиотеке имени Ю. Н. Тынянова, сообщили ПАИ в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Псковский музыкант и художник с творческим псевдонимом Дима Свиндэл занимается коллажами с 2017 года и состоит в российском сообществе коллажистов «Режь да клей». Он участвовал в различных отечественных и зарубежных выставках и стал финалист опен-колла (конкурса) журнала Art MUSE.

Открывая его выставку в читальном зале библиотеки на Конной, сотрудники учреждения вспомнили, что художник впервые пришёл в их библиотеку в 13 лет, когда заинтересовался книгами о рок-культуре.

В коллажах Димы Свиндэла они увидели аллюзии на отечественное революционное искусство начала XX века, полагая, что в его творчестве живёт русский авангард, принимающий новые, современные формы.

Это первая персональная выставка Димы Свиндэла в Пскове. Названия своим коллажам он не даёт, никакого политического или социального контекста в них не вкладывает. Он создаёт свои работы не только в традиционных техниках, вырезая картинки из журналов, но и с помощью нейросетей. Специально к этой выставке Дима Свиндэл сделал аналоговые коллажи из картинок, созданных им при участии искусственного интеллекта, чтобы овеществить виртуальное.

«Мои работы не имеют названий. Это может вызвать недоумение. Но не стоит пытаться понять искусство только лишь с помощью информации о нём или о его авторе. Не читайте экспликации, как только вы подходите к работе. Попытайтесь понять, увидеть, почувствовать, подумать и определить, что вы видите перед собой. Основная идея в моём творчестве – абсурд во всех его проявлениях», – рассказал автор.

Собравшиеся в библиотеке увидели в его работах отсылки к Бэнкси и Магритту и разглядели с помощь лупы множество пасхалок на коллаже, посвящённом творчеству Курта Кобейна.

Отметим, выставка «Баланс» продлится в центральной городской библиотеке до 8 декабря.

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