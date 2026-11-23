Меценат из Псковской области призвал состоятельных людей развивать родные города

16:20, 23 ноября 2026, ПАИ

Более миллиарда рублей вложил предприниматель Юрий Фролов в создание музейного комплекса и апарт-отеля «Дом Фролова» на улице Школьной в Пскове. При этом он не рассчитывает окупить проект и призывает состоятельных людей следовать его примеру, направляя средства на значимые культурные проекты в российских городах, а не только тратить их на поездки за границу. Об этом предприниматель, основатель бренда NatGard и создатель экологических и туристических проектов заявил в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это сделано не для заработка», – подчеркнул Юрий Фролов. По его словам, окупить проект невозможно, и такая задача никогда не была главной. Даже если отельная часть не выйдет на ожидаемые показатели, комплекс продолжит работать как музей. Он отметил, что «Дом Фролова» не имеет прямых аналогов в России по совокупности использованных технологий, материалов и художественных работ.

Предприниматель считает, что состоятельные люди могли бы оставлять после себя не только личные достижения, но и объекты, которые будут работать на развитие их родных городов. Если бы сотни людей с необходимыми возможностями реализовали подобные проекты, это дало бы мощный импульс туризму и занятости в регионах, уверен меценат.

«Надо вкладывать в родную землю, а не только восхищаться, как красиво «у них», – заключил Юрий Фролов.