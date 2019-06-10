Москалькова предложила тратить материнский капитал на лечение детей

21:21, 10 июня 2019, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила дать родителям возможность тратить материнский капитал на лечение детей. Согласно ее предложению, маткапитал можно было бы пустить на высокотехнологичную медицинскую помощь для ребенка, на проведение диагностики, операций и реабилитации.

Предложения омбудсмена содержатся в ее докладе за 2018 год, опубликованном 10 июня в «Российской газете».

По мнению Москальковой, следует разрешить тратить маткапитал на расходные материалы при проведении сложных операций у детей, имеющих дефекты развития опорно-двигательного аппарата и аномалии развития внутренних органов. Использовать эти деньги также можно было бы для компенсации расходов на лекарства, не включенные в список жизненно важных препаратов.

6 июня глава Министерства труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что в 2020 году материнский капитал вырастет до 470 тыс. рублей.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сейчас его размер составляет 452 тыс. рублей. Денежные средства выдаются за рождение второго или последующего ребенка. Их можно пустить на улучшение жилищных условий семьи, на образование детей и пенсию матери.